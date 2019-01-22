Gözde Okur, ekranların en sıkı takip edilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı. Oyunculuk hayatına En Son Babalar Duyar dizisinde başlayan Gözde Okur daha sonra birçok dizide yer almıştır. İşte Gözde Okur hakkında merak edilenler...

Diziseverler Google’dan “Gözde Okur kimdir, kaç yaşındadır?” sorularının yanıtını araştırıyor. Gözde Okur, 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı En Son Babalar Duyar dizisi ile yaşamış; Zengin Kız Fakir Oğlan, Yamak Ahmet, Benim annem Bir Melek, Tatlı Bela Fadime, Derdest ve Hırsız Polis dizilerinde rol almıştır.

ATV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı, Güven Hokna, Serkan Kuru, Orhan Aydın, Semih Öztürk, Gözde Okur, Hazal Şenel, Fatma Karanfil gibi bir çok ismin yer aldığı Bahtiyar Ölmez dizisinde Vildan karakterini canlandırmıştır.

Gözde Okur, N'apcaz Şimdi?, Çeşm-i Bülbül ve Maskeli Beşler filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılmıştır.