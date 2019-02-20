Acun’dan altyazı hamlesi! Survivor kim elendi? Survivor 2019’da dün akşam elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

Survivor'da elenen isim belli oldu. Eleme adayları, Louleita, Sypros, Vasili Vasilikos arasından bir kişi SMS oylaması ardından adaya veda etti. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının son bölümde yaşananlar ve elenen ismin son sözleri...

Survivor 2019’da dokunulmazlık oyunlarını Türkiye takımının kazanması ile Yunanistan takımında ada konseyi sonrasında üç yarışmacı eleme adayı oldu. Survivor eleme adayları arasından elenen isim IOULİETA oldu. Elenen Loulieta, Türkçe bilen tek yarışmacıydı.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da Yunan takımında yapılan oylamayla elemeye kalan ilk isim İoulieta oldu. İkinci eleme adayı Spyro, üçüncü eleme adayı ise Vasilis oldu. Survivor’da Yunan takımından bu hafta eleme postasına çıkan 3 isim Louleita, Spyros ve Vasilis sms oylamasına kaldı. Yapılan oylama sonucunda bu isimler arasından en az oyu alan İoulieta elenerek Survivor’a veda etti.

Sakız adasında yaşayan İoulieta, Yunan takımında tek Türkçe bilen yarışmacıydı. Ioulieta elendiğinin açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

ELENEN İSMİN SON SÖZLERİ

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımınde Atakan, Okay ve Kader elemeye kalan isimler olmuştu. SMS oylaması sonrasında ise, en az oyu alan Kader Karakaya Survivor’dan elenmişti

SURVİVOR IOULİETA KİTRİNOU KİMDİR?

Loulieta Kitrinou 26 yaşında ve Hios (Sakız adası) adasında yaşıyor. Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye'de yaşamış ve çalışmış olması onun diğer Yunan yarışmacılar arasında en büyük avantajı.. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlıyor.

ILICALI’DAN İZLEYİCİYİ SEVİNDİREN HABER

Survivor’da Yunan yarışmacıların konuşmaları altyazılı olarak çevriliyordu. Bazı izleyiciler de bu durumdan şikayetçiydi. Acun Ilıcalı Instagram üzerinden anket başlattı. Konuyla ilgili konseyde açıklama yapan Ilıcalı, “Survivor’da altyazılardan şikayet eden seyircilerimiz için bu hafta sonu Yunan yarışmacıların röportajlarını seslendirme yaparak verdik. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyoruz. Seslendirme yapılan montajımızı beğenip beğenmediğini soruyoruz. Benim Instagram adresime girerek oylama yapabilirsiniz” dedi.