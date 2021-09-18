Grimes’tan itiraf: “Anne sözcüğüyle özdeşleşemiyorum”
2018 yılından beri Elon Musk ile birlikte olan ve geçtiğimiz yıl da bir çocuk dünyaya getiren Grimes, oğluyla ilişkisi hakkında konuştu.
Met Gala için hazırlığı sırasında Vogue’a röportaj veren Grimes, oğlunun kndisine anne demediğini söyledi: “Anne olmak… Nedense bunu söylemek garip geliyor. Ben de bu kelimeyle özdeşleşmiyorum, bu da gerçekten garip çünkü X, Claire diyor ama ‘anne’ demiyor. Belki sever, anne kelimesinden hoşlanmadığımı hisseder. Onunla tuhaf bir şekilde özdeşleşemiyorum.”
Ayrıca bebeğini Musk ile karşılamanın onu yepyeni bir yaratıcılık dünyasına açtığını söyleyen Grimes sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bence bebek sahibi olmak benim için sanatsal açıdan büyük bir yeniden doğuş gibiydi.”
Grimes ve Elon Musk, Mayıs 2020’de ilk çocuklarını beraber karşıladılar. Çift, bebeklerine X Æ A-Xii adını vererek de bir süre gündem olmuşlardı.