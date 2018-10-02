Grinin 50 Tonu filminin yıldızı telefon numarasını paylaştı

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Grinin 50 Tonu serisiyle tanınan ABD'li oyuncu Dakota Johnson, New York Central Park'ta düzenlenen Global Citizen Festival'de sahneye çıktı. Shawn Mendes ve Cardi B'nin müzik performansının arasında sahneye çıkıp konuşma yapan 28 yaşındaki oyuncu, konuşmaktan ziyade dinlemeye hazır olduğunu söyledi. Johnson, “Söylemek zorunda olduğunuz şeyi önemsiyorum ve size yardım etmek istiyorum. Tüm dünyadaki kadınlar ve genç kızlar, hikayenizi anlatın” dedi. “İşte bu benim numaram; 212-653-8806” diyen Johnson, “Sizden beni aramanızı istiyorum ve bana sesli mesajla hikayenizi anlatmanızı istiyorum. Acı çeken bir kadın ya da genç kız olarak neler yaşadığınızı anlatmanızı istiyorum” şeklinde çağrı yaptı. Oyuncu, Global Citizen ile birlikte çalışarak hikayeleri bir araya getireceklerini söyledi.