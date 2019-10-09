Gucci’nin yeni modeli Armine Harutyunyan’a Photoshop müdahalesi

Meşhur İtalyan marka Gucci'nin yeni modeli Armine Harutyunyan'a sosyal medya kullanıcıları tarafından Photoshop ile estetik yapıldı.

Sosyal medyada tartışma konusu olan Gucci’nin yeni mankeni Armine Harutyunyan’a kullanıcılardan biri Photoshop ile estetik yaptı.

Milano Moda Haftası’ndaki defilesi için seçilen mankenler arasında en çok tartışma yaratan Armine Harutyunyan, modeller arasındaki tüm güzellik algısını yıktığı için çoğu kesim tarafından saygı duyuluyor. Markanın dört yıldır kreatif direktörlüğünü üstlenen Alessandro Michele, moda haftasında Armine Harutyunyan’ı baş manken olarak çıkarması tüm dünyada ses getirmişti.

PHOTOSHOPLA ESTETİK YAPTILAR

Sosyal medyada da ses getiren bu seçimin ardından genç mankene bazı kullanıcıların Photoshopla estetik yapması da olay oldu. Ortaya çıkan görüntüdeki genç modeli ise kullanıcılar oyuncu Hazar Ergüçlü’ye benzetti.

Armine Harutyunyan, “Manken değilim, grafik bölümü öğrencisiyim. Berlin’de konser izlerken modayla ilgilendiğini söyleyen bir ekip yanıma geldi ve iletişim numaralarımı istediler. Bir ay sonra ise Gucci defilesinin baş mankeni olarak podyuma çıktım. Hala inanamıyorum. Alessandro Michele’in bambaşka bir güzellik algısı var.” dedi.