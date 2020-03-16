Guido Senia, corona virüsü ile ilgili yaptığı paylaşımla tepkilere yol açtı

Geçen hafta Şeyma Subaşı ile birlikte Fransa Courchevel'den gelen Guido Senia, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün kuralına uymayıp, davetlerde boy göstermişti. Bakanlık duruma el koyunca hemen corona virüsü testi yapılan Senia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti ve "Hala olayın ciddiyetinin farkında değil" yorumlarına maruz kaldı...

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia’nın geçen hafta İtalya’dan geldikleri iddia edilmiş ve 14 gün evde kalma kuralını ihlal ettikleri için de sosyal medyada linç edilmişlerdi. Her ne kadar Subaşı bir açıklama yapmış ve “Sevgilimin İtalyan pasaportunun olması İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor. Guido bir aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik, sonra kendisi Tel Aviv’e geçti ve orada da iki hafta kaldı” dese de, Sağlık Bakanlığı duruma el koymuş ve çifte corona virüsü testi yapmıştı.



Test sonucu Şeyma Subaşı ve Guido Senia’da virüs çıkmadı lakin yine de 14 gün boyunca evlerinde kalmaları gerekiyor… Sürekli evden paylaşım yapan ikiliden Senia, bugün sosyal medya hesabından yazdığı bir mesajla tepki çekti.

“Sanırım dünya üzerinde corona test sonucu negatif çıkmasına rağmen, iki farklı ülkede, iki kere karantinaya alınan ilk insan olabilirim. En azından guinnes rekorunu kırabilir miyim?” diyen Guido, bu mesajıyla tepkilere yol açtı ve pek çok kişi “Hala olayın ciddiyetini kavrayamadı” gibi yorumlar yaptı.