Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı’nı öpücüklere boğdu

Yılladır birlikte olduğu Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı, kısa bir süre önce YouTube hesabı açarak günlük yaşantısını paylaşmaya başladı.

Dün son videosunu yayınlanan Subaşı’nın Guido ile olan samimi görüntüleri dikkat çekti. Sevgilisiyle ev sahipliği yaptığı partiye hazırlık sürecini paylaşan Subaşı, sevgilisinin yanına giderek “Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise “Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız.” diyerek öpücüklere boğdu.

Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu süre zarfında sosyal medya hesabından herhangi bir reklam yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile Axe reklamında oynadı. Çift, önceki gün rol aldığı markanın partisinde ev sahipliği yaptı.