Gül Gölge kimdir Gül Gölge kaç yaşında ve nereli? soruları internetten araştırılmaya devam ediyor. Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu ve spiker Gül Gölge ile ilgili bilmedikleriniz...

Magazin gündemini son günlerde meşgul eden isimlerden birisi de Gül Gölge… Bir dönem televizyonda spikerliğin yanı sıra dizilerde ve filmlerde de boy gösteren Gül Gölge kimdir, Gül Gölge kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü isim hakkında merak edilenler ve kısa yaşam öyküsü…

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu Gül Gölge, 28 Eylül 1981’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitmiş, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi aldı. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistlerinden biri olan Gül Gölge, çeşitli dizi ve film projelerinin kadrosunda bulundu.

Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek ve daha başka filmlerde rol aldı. 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca 2004 yılında bir filmde oynadı. 2016 yapımı Gardrop Savaşları adlı moda yarışmasında jüri koltuğunda oturdu.