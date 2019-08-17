Gül Gölge’den Fahriye Evcen’e destek

Geride bıraktığımız gün eşi ve çocuğuyla birlikte yaptığı tatil sırasında çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen ve sonrasında hamilelik döneminde aldığı kiloları atamadığı gözlenen Fahriye Evcen magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Magazin programlarında aşırı kilolu hali masaya yatırılan Fahriye Evcen çok sayıda destek mesajı aldı.

BİR DESTEK DE GÜL GÖLGE’DEN

Evcen’e paylaşımıyla destek veren bir isim de Gül Gölge oldu. Hamilelik sonrası çekilmiş ve kilolu göründüğü bir kareyi instagram hesabından paylaşan Gölge şunları yazdı:

“Burada yine iyi çıkmışım, bunu bulabildim. İki sene gezdim böyle ohh mis… Ekleme: Ünlüler buna sebeb oldu gibi yorumlar geliyor. O da bir eleştiri. Herkesin kendi kilosu kendine. İster zayıf olur ister kilolu. Konumuz bu zaten kimseyi ilgilendirmez. Onları da doğumdan hemen sonra zayıfladılar diye eleştiremeyiz. Böyle gezdim derken de kendi kilomun çok üzerinde gezdim demek istedim. Yoksa kendi kilom bu da olabilirdi. Zamanı gelince herkes verir istediği kiloyu. Eleştirmek kimseye düşmez, mevzu bu bence.”