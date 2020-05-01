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Gül Gölge’nin acı günü
Gül Gölge’nin acı günü
Manken ve sunucu Gül Gölge, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak anneannesinin vefat ettiğini duyurdu.
Magazin 1 Mayıs 2020 - 11:34

Sunucu Gül Gölge, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak acısını takipçileriyle paylaştı. Gölge, Instagram hesabından anneannesinin fotoğrafını paylaşarak, ” En sevdiğin,ezanlar okundu şimdi..Biliyordum bu mübarek günlerde gideceğini..Sen hastaneye yattın sonra ramazan geldi..Dedim ki tamam gidecek..Bu güzel günleri bekledi..Her şey istediğin gibi oldu bak..Çekmeden çektirmeden gideyim derdin hep..Seni hayatımda bir kez hastaneye götürdüm onda da çıkaramadım..Çocukluğum,dert ortağım,dua edenim hoş çakal. Hoş çakal canım ananem ..Hoş çakal hep gülen yüzünle Gülümser kal.” notunu düştü

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