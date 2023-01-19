Gül Sunal ile Kemal Sunal’ın nişan fotoğraflarına beğeni yağdı

2000 yılında hayata veda eden usta oyuncu Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın nişan fotoğrafları ortaya çıktı.

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Kemal Sunal ile 19 Ocak 1975’te nişanlanan Gül Sunal, o sırada çekilen fotoğrafları ilk kez Instagram hesabından yayınladı.

Sunal’ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000’de bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

KEMAL SUNAL CİMRİ MİYDİ?

Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın cimri olduğu iddialarına kendi Youtube kanalında çektiği bir video ile yanıt vermişti.

Gül Sunal, “Kemal’in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi, değil mi?” diyerek yaşadıkları olayı anlatmıştı.

Alışveriş için Kemal Sunal’ın kendisi ve çocuklarına boş çek imzalayıp verdiğini söyleyen Gül Sunal, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlatmıştı.

Gül Sunal, “Alışveriş dönüşü Kemal bize ‘Hadi ne aldınız? Bir giyin de gösterin’ derdi. Aldıklarımızı giyip ona defile yapardık. Sonra da hep birlikte oturup muhabbet eder, meyve yerdik” demişti.

Gül Sunal, usta oyuncunun bir yönetmenle arasında geçen ‘cimrilik’ olayını da şu sözlerle anlatmıştı:

“Kemal’in arkadaşlarıyla gittiği bir mekan vardı. İş insanları, oyuncular, bankacılar oraya gidiyordu. Kemal ve arkadaşları da piyasa dedikodusu için buluşuyordu. Çok ünlü bir yönetmen eskilerden, o yüzden adını vermeyeceğim. Girmiş bir gün kapıdan içeri ve ‘Bu Kemal de insana hiçbir şey ısmarlamaz’ demiş. Kemal de hiçbir şey söylemeden masaya oturup garsonu çağırmış. Garsona ‘Beyefendi ne içiyorsa aynısından götürün. Ancak elindeki bitmeden yenisini götürün’ demiş.”

Gece sonu yönetmenin giden her bardağı içip ayakta duramayacak hale geldiğini belirten Gül Sunal, bunun üzerine Kemal Sunal’ın “Bir daha bana cimri diyecek misin?” sorusuna “Katiyen” cevabını aldığını söylemişti.

“BUGÜNE KADAR KİMSENİN HABERİ OLMAMIŞTI”

Sonrasında eşi Kemal Sunal’ın köftecide yaşadığı bir olayı anlatan Gül Sunal, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saygılar Bizden’ adlı diziyi çekerken, Umur Bugay, Zeki Ökten’le Sultanahmet’e köfte yemeye. Kadroda yaşlı bir amcamız var. Adını söylemek istemiyorum şimdi. O da diyor ki ‘Beni de götürsene Kemal’. Kemal de diyor ki ‘Yok kardeşim, biz üç kişi gidiyoruz, ne çekeceğimizi konuşuyoruz. Bugüne kadar çektiklerimiz için fikir alışverişi yapıyoruz.’ Adam sinir oluyor, Kemal’in adını çıkarıyor, ‘Bu adam cimri’ diyerek. Bu Kemal’in kulağına gidiyor. Bir gün amcaya diyor ki ‘Seni de götüreceğim’ Abi de ‘Yanımıza birkaç kişi daha alalım’ diyor. Bunu kabul eden Kemal de ‘Yalnız bir şartla. Orası çok pahalı bir yer. Eğer hesap bin liranın altında gelirse sen ödersin, üstünde gelirse ben öderim’ diyor.”

“Bunu kabul eden abi, tüm set ekibini de çağırıyor. Amacı hesap çok gelsin, Kemal ödesin. Yemek sonunda hesap geliyor 960 lira. Bu ödüyor parayı ama bozuluyor. Sonra kadro gidiyor, yine Zeki, Umur ve Kemal kalıyor. Az sonra garson geliyor, Kemal’e faturanın üstünü getiriyor. Meğer Kemal, restoranın sahibiyle konuşup, iddiadan bahsetmiş ‘böyle bir hesap getirin sonrasında kalanı ben ödeyeceğim’ diye. Hakikaten de iki bin liranın üzerinde hesap gelmiş. Ama bundan bugüne kadar hiç kimsenin haberi olmadı.”