Gül Sunal: Kemal evimizden temelli gidiyor

2000 yılında hayata veda eden usta oyuncu Kemal Sunal'ın adı Göztepe Parkı'nda açılacak müze ile yaşayacak. Müze için hazırlıklar devam ederken Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

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Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, 22 yıldır hayalini kurduğu Kemal Sunal Müzesi’ni Sunay Akın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile hayata geçiriyor. Sanatçının kişisel eşyaları ve film posterleri, filmlerdeki kostümleri Göztepe Parkı’ndaki müzede sergilenecek.

2000 yılında vefat eden usta oyuncunun hatıralarına ev sahipliği yapacak olan müzenin hazırlıkları devam ederken Gül Sunal da merhum eşinin evden giden eşyalarını Instagram hesabından paylaştı.

Gül Sunal, paylaşımına “Kemal, evimizden temelli gidiyor. Canım Sunay Akın ve Ekrem İmamoğlu Bey’in mükemmel projesi olan Göztepe Parkı'ndaki Kemal Sunal Müzesi için yıllardır seve seve baktığımız eşyaları ölümsüzlüğe gidiyor. Elbette çok güzel bir sebeple ayrılıyoruz ama evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım. Artık sevenlerine emanet” notunu düştü.

“EN SEVDİKLERİ DE HAZIRLANIYOR”

Ardından Kemal Sunal’ın en sevdiği eşyaların taşınması için hazırlandığı anları paylaşan Gül Sunal, “En sevdikleri de hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.