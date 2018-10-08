Gül Sunal’a Gaziantep sürprizi

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Usta oyuncu Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal geride bıraktığımız gün yeni yaşına girdi. Dostları ve sevenleriyle birlikte yeni yaşını kutlayan Sunal, kızı Ezo’nun sürprizi sonrasında Gaziantep’e uçtu. Burada keyifli vakit geçiren anne kız aynı zamanda sosyal medyadan da bu keyifli güne dair paylaşımlarda bulundu. İşte Ezo Sunal’ın satırları ve paylaştığı fotoğraflar: “Annemin doğum günü için gittiğimiz Gaziantep gezimizin sonuna geldik. İyi ki geldik, gördük. Katmeri, künefesi, baklavası, kebabı, fıstığı, sıcak insanıyla pek güzel ağırlandık. Gazianteplileri görelim aşağıya kalp bırakın.”





