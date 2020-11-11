Gül Sunal’dan duygulandıran paylaşım… Kemal Sunal’ın son doğum gününden fotoğraflarını yayınladı

Gül Sunal, 1999 yılında hayata veda eden eşi Kemal Sunal'ın doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. "Kutlamayı pek sevmezdi" diyen Gül Sunal, usta komedyenin son doğum gününden fotoğraflarını da yayınladı.

Gül Sunal, Kemal Sunal’ın 76. doğum günü nedeniyle Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.

Gül Sunal şu ifadeleri kullandı:

* Kemal 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı; ‘Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını ‘Işık’ koymak istedik. Ama ebe ‘Bu bebek boylu poslu ağır başlı bir delikanlı olacak’ deyince ‘Kemal olsun’ dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü.

* Kemal ismi, kişisel hırslarından arınmış ve evrenle bütünleşmiş kimse.. Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi, erdem… Yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik… diye anlamlandırılıyor. Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki…

* İlk tanıştığımızda doğum gününü kutlamayı pek sevmezdi. Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde ailece kutlamayı tercih etti hep…

* Biz bize o küçük pastayı keserken bile mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yaşamayı ve yaşadığı her şeyi o kadar çok seviyordu ki… Çocuklar büyüyünce babalarına sürpriz doğum günleri yapmak, onu sevindirmek arzusuyla program yapmaya başladılar.

* Kemal dışarda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir defa sadece okul arkadaşları, bir defa sadece ailesi, bir defa da sadece komedyen arkadaşları vb.. güzel doğum günü davetleri yaptık. O kadar hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak. En son doğum gününü bizim (Gül Sunal Anaokulu’nda) çocuklarla kutlamak istedi. Ve öyle yaptık…