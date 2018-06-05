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Gülben Ergen adliyede ifade verdi
Gülben Ergen adliyede ifade verdi
Şarkıcı ve sunucu Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e oturduğu sitenin otoparkına girerek, aracını çizdiği iddiasıyla 'Konut Dokunulmazlığı, Mala Zarar Verme' suçuyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açtığı davada adliyeye gelerek ifade verdi.
Fatma VURGUN
Magazin 5 Haziran 2018 - 13:38

İstanbul Asliye Ceza Mahkeme’sinde görülen gizli duruşmaya Gülben Ergen, avukatı Altın Mimir ile katılırken, sanık olarak yargılanan Erhan Çelik’i ise avukatları temsil etti. Duruşmada, Gülben Ergen’in şoförü ve sitenin güvenlik görevlileri tanık olarak dinlendi. Güvenlik kameralarının da incelendiği, bilirkişi raporunun mahkemeye geldiği öğrenildi. Duruşma karar için ertelendi.

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“AFFETMEK ALLAH’A MAHSUS”

Duruşma çıkışında açıklama yapan Gülben Ergen, “Hukuk çok güzel cevaplar veriyor, ben konuşmayacağım” dedi. “Erhan Çelik, pişman olduğunu söylerse affeder misiniz?” sorusu üzerine ise “Affetmek, Allah’a mahsus” demekle yetindi. İddianamede, Erhan Çelik’in şikayetçi Gülben Ergen’in oturduğu sitenin garaj kısmına izinsiz olarak girdiği bir süre bekledikten sonra burada bulunan aracın kaportasını çizmek suretiyle zarar verildiğine yer verildi.

 

Son güncelleme: 13:42 - 05.06.2018
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