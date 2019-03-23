Gülben Ergen aşk iddialarına böyle yanıt verdi

Gülben Ergen, Emre Irmak ile çıkan aşk iddialarına sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun bir skeçiyle yanıt verdi.

Gülben Ergen’in bir süredir Emre Irmak ile aşk yaşadığı magazin dünyasında konuşuluyor. Ergen ile Irmak ise bu iddiaları kabul etmiyor. Dün sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ile çiftin, Atina’ya gittiği ve burada el ele dolaştığı iddia edildi.

Ergen ise bu iddialara sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu’nun 14 Şubat’ta çektiği bir skeçle yanıt verdi.

“Kurban olurum kendime” yazısını tişörtüne yapıştıran Sakallıoğlu’nun izlenme rekoru kıran videosu şöyle: