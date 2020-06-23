Gülben Ergen ‘Babalar Günü’ mesajı yanlış anlaşılmasın diye…

Karantina günlerini çocukları ve annesi ile geçiren Gülben Ergen, geçen gün kutlanan Babalar Günü'yle ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Ergen bu özel güne ait mesajında eski eşi Mustafa Erdoğan'a dair yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına yeni bir paylaşımda bulundu.

Üç çocuğu ve annesi ile görüldüğü bir kareyi Babalar Günü’nde sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, bu karenin altına: “Üç baba adayı büyütüyorum 13 yıldır. Zor ve ağır bir sorumlulukla… Canımızın yandığı yerlerden can yakmasınlar diye, kıymet bilip, yüksek sesle, gerçekten sevsinler diye… Tüm yükü anneye atıp, babalık makamına çöreklenmesinler diye. Başta annemin ve oğullarımın babasının ‘babalar günü’nü kutlarım. Evladının arkasında dağ gibi duran, şartsız ve sonsuz sevebilen, erkekliğin egosundan, adamlığın erdemlerine erişebilen tüm babaların günü kutlu olsun” notunu düştü.

ESKİ EŞİNİ UNUTMADI

Gülben Ergen bu paylaşımı yaptıktan bir süre sonra laflarının eski eşi Mustafa Erdoğan’a söylenmiş gibi algılanmaması adına bir paylaşımda bulundu ve şunları yazdı: “Dost var düşman çok… Bir önceki paylaşımım, sütte leke arananların yüzünü güldürmesin Mustafa Erdoğan günün kutlu olsun. Sağol, varol, hep oğullarınla ol”

Gülben Ergen her ne kadar kısa bir süre sonra bu tarz bir paylaşımda bulunarak eski eşine sevgilerini belirtse ve düşman göndermesi yapsa da bazı takipçileri Ergen’in bu hareketini ‘çark etme’ olarak yorumladı.