Gülben Ergen: Ben de sinir oluyorum ama korkmuyorlar

Gülben Ergen: Ben de sinir oluyorum ama korkmuyorlar

Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alan ve Instagram hesabından onlarla birlikte olduğu anlara dair fotoğraflar paylaşan Gülben Ergen, bu defa uyku öncesi bir kare paylaştı. Takipçileri palyaço detayına takıldı.

Tek tip pijamalarıyla objektif karşısına geçen aile üyeleri mutluluk pozu verirken, Ergen o ana dair şu sözleri paylaştı:

“Bugün okul çıkışından beri neredeyse hiç durmadan konuştuk. Yapacaklarımızı, yapamadıklarımızı, görmek istediğimiz, almak istediğimiz her şeyi ve üzerimize düşen sorumlulukları. Ya olağanüstü anlaşıyoruz, ya ben kör kütük, hatta zil zurna, hatta gözü kara aşığım onlara. Ama çaktırmıyorum “kendimce” anne oğul ilişkilerimiz sağlıklı, dürüst, saygılı ve değerli temeller üzerine kurulu. “Hayır” larımız da var… Ortak kararlarımız da… Bizi birbirimize veren muhteşem adalete sonsuz teşekkürler ve minnetler ve dahası olsun”

FOTOĞRAFTAKİ PALYAÇO DETAYI

Gülben Ergen, paylaştığı kareye dair iyi dileklerini sıralarken takipçileri çocukların odasında bulunan palyaçoya takıldı. Palyaçonun son derece korkutucu göründüğünü söyleyen takipçilerine Gülben Ergen’in yorumu; “Ben de sinir oluyorum ama korkmuyorlar” şeklinde oldu.