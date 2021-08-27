Gülben Ergen: Corona değilim yahu!

Geçen yıl corona testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen şarkıcı Gülben Ergen, geçen gün Twitter hesabından paylaştığı "Corona oldum" açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti.

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Şarkıcı Gülben Ergen, Twitter hesabından “Corona oldum. Vakti gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim, saygım, anlayışım ve minnetim sonsuz” dedi.

“YANLIŞ ANLAŞILDIM”

Ergen, bu açıklamasının ardından “İkinci kez Corona oldu” haberlerine yanıt verdi. Yanlış anlaşıldığını belirten şarkıcı, “Dün yazdığım aşı ağırlıklı yazıda yeni corona oldum gibi yanlış anlaşılmışım. Kışın bir kez corona oldum ve hafif atlattım. Tekrar corona olmadım. İki kez aşımı oldum. Yarın akşam İzmir’de, ertesi akşam Alaçatı’da üst üste iki konserim var. Tüm ekibimin telefonları susmuyor. Corona değilim yahu. İmdaat” ifadelerini kullandı.

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