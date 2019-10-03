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Gülben Ergen: Direnmek hiç tercihim olmadı
Gülben Ergen: Direnmek hiç tercihim olmadı
Bir süredir yoga yapan ve çalışma koşullarıyla ilgili olarak instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen, hesabından yazdığı satırlarla dikkat çekti.
Magazin 3 Ekim 2019 - 09:50

Yaz mevsimi boyunca fit bir görüntü sergileyen ve bu görüntünün ardında yaptığı paylaşımlarla yoganın önemli bir yer tuttuğunu gösteren Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün yine bir çalışma sırasında çekilmiş karesini paylaştı. Yazdığı satırlarla yaptığı çalışmadan hayat üzerine çıkarımlarda bulunan Ergen şu ifadeleri kullandı:

“Uza diyor uza, gidebildiğin son noktaya kadar uza… çek karnını içeri ve burnundan nefes al, burnundan nefes ver ayakların yere kök salsın, kıpırdatma onları diyor. Bırak sana ait olan ve olmayan tüm yükleri bırak gitsinler… direniyor vücudum, kulağın bende olsun diyor dinle beden direnir önce, izin ver gitsinler… ne geçmişi, ne geleceği düşünme an'ı yaşa, an da kal… bu an sadece senin, kendine ayırdığın vakit bu… al nefes ver nefes. Direnmek hiç tercihim olmadı, gelene bir, gidene bin razıyım… Teslimiyetin ödüllerine selam olsun”

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