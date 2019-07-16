Gülben Ergen, Erol Köse’den tazminat kazandı

Gülben Ergen, sosyal medya hesabı ve televizyonda, 'Skandallar kraliçesi', ve 'Gulbengate' gibi açıklamalarda bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Erol Köse'nin 10 bin TL, manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte Gülben Ergen'e ödemesine karar verdi.

Gülben Ergen geçen yıl İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak yapımcı Erol Köse’nin yaptığı açıklamalarda kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia ederek manevi tazminat davası açtı. Ergen’in avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, Köse’nin farklı tarihlerde hem sosyal medya hesabından hem de bir televizyon programına katılarak aleyhine açıklamalar yaptığı ve ‘Skandallar kraliçesi', ‘Gulbengate' gibi ifadelerle Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

KİŞİLİK DEĞERLERİ İHLAL EDİLDİ



Dilekçede, gerçek dışı ifadeleri nedeniyle Gülben Ergen'in hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, isim, resim, şeref, haysiyet, ticari itibar gibi kişilik değerlerinin ihlal edildiği belirtilerek, Köse’den 250 bin liralık manevi tazminat talep edilmişti.

DAVAYI KAZANDI



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşma karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek davalı Erol Köse'nin 10 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesine karar verdi. Mahkeme, Köse'nin bu tazminatı yasal faiziyle birlikte Gülben Ergen'e ödemesine karar verdi.