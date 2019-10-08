Gülben Ergen: Eskiden hüzünlü bir hale bürünürdüm

Şarkıcı ve sunucu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevsim geçişinin kendisine hissettirdikleriyle ilgili satırlar yazdı.

Üç çocuk annesi Gülben Ergen, instagram hesabı üzerinden çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor. Gündelik hayatına dair son derece dikkat çekici satırlar paylaşan Ergen, bu defa da mevsim geçişlerinin kendisine hissettirdikleriyle ilgili sözler paylaştı. Özellikle son zamanlarda hayatı kendisi için yaşamaya başladığının ve başkalarının düşüncelerini umursamadığının altını çizen Ergen keyifli göründüğü bir fotoğraf karesinin altına şunları yazdı:

“Mevsim geçişlerinde kabuk değiştiren doğa gibi bizim de yenilenme sürecimiz başlıyor. Ruhen ve bedenen… Yediklerimiz, giydiklerimiz, vücut ısımız, beklentilerimiz ve dahası… Her sonbahar gelişinde yenilenmeyi seviyorum. Eskiden hatırlıyorum hüzünlü bir hale bürünürdüm. Şimdilerde hiç öyle değil. Yaşama sevincimi koruma altına aldım. Hayatımdan gittikçe azalan canlı cansız tüm seyrelmeler yaşama sevincimi arttırdı. Doğal olmayan insana, yemeğe, çok ve boş konuşana, eşyaya detoks”