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Gülben Ergen fena trollendi!
Gülben Ergen, sosyal medya fenomeni Şeref Düzyatanlar'ın mesajını ciddiye aldı ve fena trollendi.
Magazin 25 Mayıs 2019 - 13:56

Gülben Ergen, dün akşam Eser Yenenler Show’un konuğuydu. Yenenler, Ergen’e sosyal medyadan gelen mesajları da okudu. O mesajlardan birisi hem fenomen hem de troll olan Şeref Düzyatanlar’a aitti. Düzyatanlar’ın Ergen’i trollemek için attığı tweet’te, “Ya size şaka geliyor galiba. Fırat dizisi çekilirken Gülben Ergen setin bahçe sebzelerini toplayıp turşu kurup satıyormuş” yazıyordu.

Yenenler, söz konusu tweet’i Gülben Ergen’e sordu. Ergen de konuyu ciddiye aldı ve tepki gösterdi. Tüm bu yaşanılanlar bugün Twitter’da gündem oldu. Trollenen Ergen de alay konusuydu.

Son güncelleme: 14:08 - 25.05.2019
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