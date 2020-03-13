Gülben Ergen ‘Gündemimiz corona virüsü oldu’ dedi

Gülben Ergen, Levent’te bir aktara girerken görüntülendi. Kızarık burnu ile dikkat çeken Ergen, muhabirlerin üzerine doğru hapşırarak şakalaştı. Bir hayli neşeli olan Ergen, “Unutmayın ki bana hiç birşey olmaz. Korona için geçerli değil ama” diyerek espri yaptı.



Tedbir almak amaçlı aktara geldiğini söyleyen Ergen, “Çocuklar sorup duruyor ‘Anne okul tatil olur mu?’ diye gündem iyice korona oldu” dedi. Erkekler kadınlardan çok kazanıyor polemiğine girmek istemeyen Gülben Ergen, “Kadın erkek eşitsizliğine inanmıyorum. Benim için iki çeşit insan var. İyi insan ve kötü insan” diyerek konuştu.