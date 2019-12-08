Gülben Ergen hediyeleri seçti

Şarkıcı Gülben Ergen, çocuklarına sürpriz yaptığını söyleyerek, "Yeni yıl öncesi onlara birkaç hediye aldım" dedi.

Sahnelerin başarılı ismi Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan başarılı şarkıcının keyfi bir hayli yerindeydi. Muhabirlerle sohbet eden Gülben Ergen, “Bugün çocuklarıma sürpriz yapmaya geldim. Yeni yıl öncesi onlara bir kaç hediye aldım” açıklamasında bulundu.

PROGRAM BELLİ DEĞİL

Yeni yıl için şu anda bir sahne programı olmadığını söyleyen Gülben Ergen, “Gelen teklifler var. Fakat şu an da anlaşıp, tamam dediğim bir yer yok. Yıl başını sahnede mi, yoksa evimde mi geçireceğim önümüzde ki hafta belli olur” açıklamasında bulundu.