Gülben Ergen: Her yazılıp çizilen bana sorulmuyor
Ergen, ıslık çalarak mekandan çıkarken gazetecileri karşısında görünce bir anlık şaşkınlığını gizleyemedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, 39. Ana okulunu açmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; ”Diyarbakır'a gidiyoruz 39.ncu okulumuzu açacağız günü birlik bir seyahat olacak ve inanılmaz heyecanlıyım. Derneğimiz 9 yıldır devam ediyor ve çok önemli bir süre 9 yıl bence, sonrasında Denizli ile 40 yapmayı planlıyoruz” dedi.
YİNE SESSİZ KALDI !
Sevgilisi Emre Irmak ile evleniyorlar haberlerinin doğru olup olmadığını soran gazetecilere Ergen, “her yazılıp çizilen şey bana sorulmuyor teşekkür ederim” diyerek kendisini bekleyen Vip minibüsü ile oradan ayrıldı.