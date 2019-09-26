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Gülben Ergen: Her yazılıp çizilen bana sorulmuyor
Gülben Ergen: Her yazılıp çizilen bana sorulmuyor
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen geçtiğimiz gün Bebek’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 26 Eylül 2019 - 10:30

Ergen, ıslık çalarak mekandan çıkarken gazetecileri karşısında görünce bir anlık şaşkınlığını gizleyemedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, 39. Ana okulunu açmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; ”Diyarbakır'a gidiyoruz 39.ncu okulumuzu açacağız günü birlik bir seyahat olacak ve inanılmaz heyecanlıyım. Derneğimiz 9 yıldır devam ediyor ve çok önemli bir süre 9 yıl bence, sonrasında Denizli ile 40 yapmayı planlıyoruz” dedi.

YİNE SESSİZ KALDI !

Sevgilisi Emre Irmak ile evleniyorlar haberlerinin doğru olup olmadığını soran gazetecilere Ergen, “her yazılıp çizilen şey bana sorulmuyor teşekkür ederim” diyerek kendisini bekleyen Vip minibüsü ile oradan ayrıldı.


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