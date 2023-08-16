Gülben Ergen: Kamera kayıtlarıyla belgeleyeceğim

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan kişiye yanıt verdi.

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Instagram’da Gülben Ergen’e mesaj atan bir kadın “Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak ‘ben Gülben Ergen’im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum’ diyerek saygısızlık ve tehdit ettiğini biliyor mu acaba? Sen kimsin ya, hadsiz kadın” ifadelerini kullandı.

Kadının mesajını kendi sayfasında yayınlayan Ergen ise “Bu mesajınızı bankanın adı ve kamera kayıtlarıyla belgeleyip size cevabınızı vereceğim. Bana değil herhangi bir müşterinize yapılan bu saygısızlığa nezaketle nasıl bir uyumla yaklaştığımı kamera kayıtlarından birlikte izleyeceğiz” dedi.