Gülben Ergen ‘Onur Yürüyüşü’nden paylaştı

Kısa süre öncesine kadar oğullarıyla birlikte güney sahillerinde denizin keyfini çıkartan Gülben Ergen, büyük oğlu Atlas’ın 15 günlük yaz okulu deneyimi için onunla birlikte alarak İngiltere’ye uçtu.

Burada oğluyla birlikte Harry Potter filminin çekildiği mekanları gezen ve paylaşımlarda bulunan Ergen, aynı zamanda İngiltere’de gerçekleşen ‘LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne katılanlarla birlikte fotoğraf da çektirdi. Ergen bu kareyi; “İnsan seçimleri, renkleri ve hissettikleriyle hep en değerlidir” notuyla paylaştı.