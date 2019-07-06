Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gülben Ergen ‘Onur Yürüyüşü’nden paylaştı
Gülben Ergen ‘Onur Yürüyüşü’nden paylaştı
Oğlu Atlas Erdoğan'la birlikte İngiltere'ye giden şarkıcı Gülben Ergen, burada çektiği renkli ve eğlenceli kareleri takipçileriyle paylaştı.
Magazin 6 Temmuz 2019 - 15:35

Kısa süre öncesine kadar oğullarıyla birlikte güney sahillerinde denizin keyfini çıkartan Gülben Ergen, büyük oğlu Atlas’ın 15 günlük yaz okulu deneyimi için onunla birlikte alarak İngiltere’ye uçtu.

Burada oğluyla birlikte Harry Potter filminin çekildiği mekanları gezen ve paylaşımlarda bulunan Ergen, aynı zamanda İngiltere’de gerçekleşen ‘LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne katılanlarla birlikte fotoğraf da çektirdi. Ergen bu kareyi; “İnsan seçimleri, renkleri ve hissettikleriyle hep en değerlidir” notuyla paylaştı.

İLGİLİ HABERGülben Ergen'den bikinili karşılama

 

İLGİLİ HABERLady Gaga ve Madonna gibi isimler Pride - Onur Yürüyüşü'ne katıldı