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Gülben Ergen sahnede bayıldı, konser sona erdi

Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçıya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bir süre sonra sahneye çıkan Ergen, yeniden rahatsızlanınca konser sona erdi.

Yayınlanma: 22:38 - 07 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Düzce’de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı.

AMBULANSA TAŞINDI

Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı.

SERUM TAKILDI

Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilerden özür dileyerek tekrar sahneye çıktı.

YENİDEN RAHATSIZLANDI, KONSER SONA ERDİ

Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser de sona erdi. (İHA/DHA)

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