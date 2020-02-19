Geçen hafta, Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı 'Bu benim hayatım' ile sosyal medyanın gündeminde yer alan Gülben Ergen "Şarkım çıktı çok mutluyum" dedi...

Geride bıraktığımız hafta yeni şarkısı “Bu benim hayatım” ile sevenlerine sürpriz yapan Gülben Ergen bir alışveriş merkezinde görüntüledi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı’nda objektiflere takılan Ergen, rengarenk alışveriş stili ile dikkat çekti.



Karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan ve objektiflere poz veren ünlü sanatçı, daha sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yeni şarkısının çıkması ile ilgili ‘Şarkım çıktı çok mutluyum’ diyen ünlü şarkıcı, daha sonra muhabirlerden müsaade isteyerek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.