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Gülben Ergen sırtını zeytin ağacına verdi
Gülben Ergen sırtını zeytin ağacına verdi
Şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuklarının üzerine titrediğini bir kez daha gösterdi.
Magazin 28 Ağustos 2018 - 10:52

Erhan Çelik’le yaşadığı sıkıntılı mahkeme sürecini geride bırakan Gülben Ergen, şimdilerde yaşadığı yeni ilişkiyle birlikte keyifli paylaşımlarda bulunuyor. Ergen son olarak çocuklarıyla birlikte bir zeytin ağacı önünde çekilmiş karesini paylaştı.

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Ergen’in ‘Bir varmış bir yokmuş’ notunu düştüğü paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, kimi takipçileri de Ergen’in paylaşımında görünen zeytin ağacına atıfta bulunarak, ‘Gülben Ergen sırtını zeytin ağacına verdi’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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