Gülben Ergen ‘soru-cevap’ yaptı, samimi yanıtlarıyla mutlu etti

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılı magazin dünyasından uzakta geçirmeye gayret gösterse de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bağını koparmayan Gülben Ergen, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Gülben Ergen, ‘kız çocuk sahibi olmak ister misiniz?’ şeklindeki soruya ilginç bir yanıt verdi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Gülben Ergen, takipçisinden gelen bu soruya verdiği yanıtla adeta bir daha çocuk sahibi olmak istemediğini ilan etti ve “Torunlarım olacak daha” yanıtıyla bu konudaki düşüncesini net bir şekilde ortaya koydu. Ergen kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:



