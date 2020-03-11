Gülben Ergen: Teslimiyet ve güvenle yaşayanlar…

Çocuklar Gülsün Diye derneği aracılığıyla Türkiye'nin pek çok yerinde anaokulu açan şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, 40. Anaokullarını açmak için gün saydıklarını söyledi ve corona virüsü hakkında paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle son derece yakın ve samimi bir ilişki içerisinde olan Gülben Ergen, bu defa Çocuklar Gülsün Diye derneği hakkında bir paylaşımda bulundu. Dernek bünyesinde 40. anaokullarını açacaklarını duyuran Ergen, aynı zamanda ülkemizde de görülen corona virüsü hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

İşte Gülben Ergen’in o paylaşımı:

“Güzel şeyler de olsun, olacak, olmalı… 23 Nisan Çocuk Bayramı’na yetişiyor inşaatımızın bitişi. 9 yılda 40. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulumuzu açıyoruz. Dünyayı alt üst eden korkunç virüs, ülkemizdeki tüm zorluklar, hepsine, her şeye ve herkese rağmen umut hep var ve olacak. Korkunun ecele faydası yok! Soruna önlem alıp, çözüme odaklanalım. Ellerini bolca ve sıklıkla yıkayanlar, şap şup öpüşmeyi kesenler, paniksiz, korkusuz, teslimiyet ve güvenle yaşayanlar ek kaldırsın bakalım.”