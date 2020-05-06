Gülben Ergen ve annesinin sokak mutluluğu

Annesi Gülser Ergen ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen, 65 yaş üstünün hafta sonu dört saat sokağa çıkabilmesinin olumlu ancak az olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü insanların sokağa çıkıp hava alması gerekliliğine değinmişti. Ünlü isim son olarak annesi Gülser Ergen ile maskelerini takmış bir biçimde çekilen fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.

Annesi Gülser Hanım’ın kısıtlı da olsa sokağa çıkabileceğine dair mutluluk duyduğunu belirten Ergen, şu satırları yazdı:

“65 yaş üstüne çıkan nefes izni azıcık az geldi ama n'apalım. 10 Mayıs Pazar günü bi yüricez, bi gezicez ki (evimizin yakınlarında) hayaller dünyasındayız. Olmuşken cumartesi de olaydı da iki güncük ne iyi olurdu notu annemden.”