Gülben Ergen ve Erhan Çelik otomobil çizme davasında “Keşif” kararı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Gülben Ergen’i avukatı Altın Mimir temsil ederken sanık Erhan Çelik avukatı ile hazır bulundu. Gizli görülen duruşmada Erhan Çelik savunma yaptı. Mahkeme, Gülben Ergen’in oturduğu sitenin otoparkında keşif yapılmasına karar verdi.
OTOPARKTA KEŞİF VAR
Bugün yapılacak ve taraflar avukatlarının katılacağı keşifte kamera görüntüleri de izlenerek Gülben Ergen’in otomobilinde oluşan hasarın ne şekilde oluştuğu incelenecek. Gülben Ergen’in “Arabamı bıçakladılar” dediği gün eski eşi Erhan Çelik’in, ünlü şarkıcının evine gittiği görüntülerle ortaya çıkmıştı. Görüntülerde otoparktaki kişinin Ergen’in eski eşi Erhan Çelik olduğu ve ünlü şarkıcının otomobilinin yanına aracını park ettiği iddia edilmişti.
Avukatları ile birlikte adliyeden ayrılan Erhan Çelik, “Davada gizlilik kararı olduğu için konuşamıyorum” dedi.