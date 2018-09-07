Gülben Ergen ve Erhan Çelik otomobil çizme davasında “Keşif” kararı

Eski eşi Gülben Ergen'in oturduğu sitenin otoparkına girerek aracını çizdiği iddiasıyla 'konut dokunulmazlığı, mala zarar verme' iddiasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Erhan Çelik, mahkemede kendini savundu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen gizli duruşmada Gülben Ergen'in oturduğu sitenin otoparkında aracın çizildiği yerde keşif yapılmasına karar verildi.

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Gülben Ergen’i avukatı Altın Mimir temsil ederken sanık Erhan Çelik avukatı ile hazır bulundu. Gizli görülen duruşmada Erhan Çelik savunma yaptı. Mahkeme, Gülben Ergen’in oturduğu sitenin otoparkında keşif yapılmasına karar verdi.

OTOPARKTA KEŞİF VAR

Bugün yapılacak ve taraflar avukatlarının katılacağı keşifte kamera görüntüleri de izlenerek Gülben Ergen’in otomobilinde oluşan hasarın ne şekilde oluştuğu incelenecek. Gülben Ergen’in “Arabamı bıçakladılar” dediği gün eski eşi Erhan Çelik’in, ünlü şarkıcının evine gittiği görüntülerle ortaya çıkmıştı. Görüntülerde otoparktaki kişinin Ergen’in eski eşi Erhan Çelik olduğu ve ünlü şarkıcının otomobilinin yanına aracını park ettiği iddia edilmişti.

Avukatları ile birlikte adliyeden ayrılan Erhan Çelik, “Davada gizlilik kararı olduğu için konuşamıyorum” dedi.