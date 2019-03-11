Emre Irmak kimdir? Gülben Ergen’in yeni sevgilisi Emre Irmak kaç yaşında?

Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülben Ergen, yeni bir aşkın kapısını araladı. Son olarak Burak Törer'le ilişkisi olan ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında bu ilişkiye son veren Ergen, bir süredir yalnızdı. Ergen'in yalnızlığına son veren yeni aşkı müzisyen Emre Irmak oldu. Peki magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberinin başrolü Emre Irmak kimdir? İşte Emre Irmak'la ilgili bilinmeyenler...

Geçtiğimiz Eylül ayında Burak Törer’le ilişkisine nokta koyan Gülben Ergen, yeni bir aşka yelken açtı. Ergen’in müzisyen Emre Irmak’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aşk hayatıyla gündeme gelen Emre Irmak magazin gündeminin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Emre Irmak kimdir ve kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…

EMRE IRMAK KİMDİR?

Emre Irmak 27 Mayıs 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası da müzisyen olan Emre Irmak henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı.

İlk solo konserini 7 yaşında Galatasaray Lisesi'nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimine başladı.

İlk reklam cingıllarını 14 yaşında bir sigorta kuruluşu, 15 yaşında Radio Blue için besteleyen Emre Irmak erken yaşta başladığı müzik kariyerini konservatuar eğitimini yarıda bırakarak pop müzik alanında sürdürmeye karar verdi. Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı.

İlk bestelerini ve düzenlemelerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat, Mustafa Sandal, Nilüfer gibi sanatçılarla yaptı. 1996 yılında Mehmet Ali Birand ile tanışan Emre Irmak Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Cüneyt Özdemir, Serdar Akinan, Bülent Çaplı gibi duayenlerle onlarca belgesel filminin müziklerini yaptı.

2005'de kendi plak şirketini kuran Emre Irmak 10'larca ödül alan Yasemin Mori'nin albümünde prodüktör, besteci ve yapımcı olarak bulundu. 2011 yılında Jingle jackson adlı kendi reklam müzikleri şirketini kurdu.Türkiye'nin önde gelen firmaları için reklam müzikleri üretmeye başladı. Emre Irmak bir kısa film ile Venedik Altın Aslan ödülü kazandı.

İLİŞKİ EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYOR

2008 yılında yayınladığı “Sürpriz” şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak ile son zamanlarda sık sık görüşen Ergen’in, müzisyenle ilişkisinin aşka dönüştüğü öğrenildi. İkilinin bu sürpriz ilişkisinin ise evlilik yolunda gittiği söyleniyor.