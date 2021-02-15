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Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı

Şarkıcı Gülben Ergen birçok taksi plakası olduğu iddiaları hakkında, "Hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu" açıklamasını yaptı.

Güncellenme: 10:53, 15/02/2021
Haberler Magazin
Gülben Ergen: Taksi plakam hiç olmadı

Gülben Ergen, Emel Yalçın’ın Milyon TV’deki programına konuk oldu.  İş hayatından kazandığı parayı yine müziğe yatırmayı tercih ettiğini söyleyen Ergen, “Mesleğine yatırım yapmak zorundasın” dedi.

48 yaşındaki şarkıcı, “Bir dönem magazin, dizi, televizyon programı, sahne ve reklam olmak üzere her yerdeydin. Yüzünü eskitmekten korkmadın mı?” sorusuna, “İsmimi oturtup fark yaratmam gerekiyordu. Üreterek ve çalışarak, başardım. Bunun için çok uğraştım” yanıtını verdi.

Taksi plakası olduğu yönündeki iddialara karşın ise Ergen, “Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama hep çok güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak çok ayrı bir zekadır. Ben şarkıya, sahneye yatırım yapmayı bilirim” diye konuştu.

Çocuklar Gülsün Diye adında bir derneği bulunan 48 yaşındaki sanatçı, “Mezar taşına ne yazılmasını istersin?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Çocuklar gülsün diye çok uğraştı yazılsın isterim.”

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Yayınlanma Tarihi:10:50,