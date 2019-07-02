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Gülben Ergen’den bikinili karşılama
Gülben Ergen’den bikinili karşılama
Önceki tatil sezonlarına göre bu sene daha fazla bikinili ve mayolu karelerini gördüğümüz şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Temmuz ayını da bikinili bir kare ile karşıladı.
Magazin 2 Temmuz 2019 - 09:50

Oğullarıyla birlikte geçirdiği tatilinden çekilmiş kareleri geride bıraktığımız haftalarda magazin gazetelerinde yer almış ve Gülben Ergen’in selülitli görüntüleri yine uzun süre konuşulmuştu. Kendisiyle barışık olduğunu her fırsatta açıklayan Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bunu bir kez daha ortaya koydu.

BİKİNİLİ KARŞILAMA

Beyaz bikinisi ile objektif karşısına geçen Gülben Ergen, yeni gelen ayı böylelikle ruhuna uygun bir şekilde kutlamış oldu. Ergen bikinili paylaşımına ‘Hoşgeldin Temmuz’ notunu düştü.

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