Gülben Ergen’den duygusal bayram mesajı

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Bundan yaklaşık 18 yıl önce kaybettiği ağabeyi Rıfat Ergen’in ve kendisinin çocukluk fotoğraflarının olduğu bir görseli hesabından paylaşan Gülben Ergen, bayramın farklı bir yüzünü ortaya koydu. Sevenlerini kaybedenlerin acısına ortak olan Ergen şu satırları paylaştı:

“Benim ağabeyim vardı. Keşkeleri sevmem ama yaşasaydı, ondan bayram harçlığı almak için sıraya girseydik oğullarımla. Hayat her zaman bayram tadında hisler yaşatmıyor bizlere, ama sabrını veriyor. Mutlu bir bayram sabahına uyanalım. El öpelim, gönül alalım, ziyaretlere gidelim. Mümkünse bayramlık giydirelim, giyelim. Bir ayakkabı bile olsa bayramlık olsun. Eski bayramların tadını yaşatmaya çalışalım. Hepinizin bayramını kutlarım. Küçüklerimi kucaklarım, büyüklerimin ellerinden öperim”