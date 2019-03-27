Gülben Ergen’den Erhan Çelik açıklaması

Mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkeme, Erhan Çelik’in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti. Ergen dün Radyo Viva'da yayınlanan Ağır Masa programına bağlandı. İşte Ergen’in o açıklaması:

Bugün kazanılan ilk zafer değil, devamı da gelecek. Çok zor bir süreçti, bir kadın olarak benim yaşadığım. Maalesef ülkemizde acı çeken ve çektirilen kadınlara seyirci kalmak gibi kötü bir alışkanlığımız var. Seyir ederken ya da izlerken televizyon da ya da yazılı ve ya görsel medyada, bunun içeriğini göremiyoruz ama yüzeysel bir şekilde magazinselleştiriliyor bazı acılar ve kederler. Oysa ki magazinle hiç bir şekilde alakası olmayan ağırdı ve zordu. Sizler biliyorsunuz bunu ve bugün ilk cezanın kabulünü yaşadık ilk mayıs ayında ve sonrasında devamı da gelecek çok daha önemli sonuçlarla karşılaşacağız. Haklı olan hiç kimsenin kendini savunmaya ihtiyacı yoktur. O yüzden ben 1,5 senedir hiç bir şeklide cevap vermedim sadece işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve bundan sonra da bu böyle devam edecek.”