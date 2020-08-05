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Gülben Ergen’den maske uyarısı
Gülben Ergen’den maske uyarısı
Son zamanlarda açıklanan corona virüsü vakalarındaki artış, ekranları karşısındaki insanları bir hayli rahatsız etti. Önlemlerin alınması konusunda insanların isteksiz kalması sonrasında Gülben Ergen yaptığı bir paylaşımla maskenin önemini bir kez daha hatırlattı.
Magazin 5 Ağustos 2020 - 07:51

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde kalan Gülben Ergen bu defa da maske kullanımının önemine dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu.

Corona virüsü vakalarının dünya genelinde yeniden artışa geçmesinin ardından Instagram hesabından maskeli bir fotoğrafını paylaşan Ergen altına da şunları yazdı:

“Maskeni takmayı unutma… Sadece corona ya değil, kötü söze de, kutulanmış paketlenmiş gıdalara da, dedikoduya da… Ağzından giren, çıkanı, nefsini mikroptan virüsten ve her türlü zarardan koru”

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