Gülben Ergen’den Nihat Odabaşı paylaşımı

Şimdilerde yeni bir albüm hazırlığında olan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yeni projesiyle ilgili paylaşımlarda bulunurken bir yandan da yakın arkadaşı Nihat Odabaşı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini gösterdi.

Odabaşı’nın Amerika’ya yerleştiği şeklindeki bir haberin kupürünü takipçileriyle paylaşan Ergen, Instagram hesabının hikaye bölümünden şu notu paylaştı:

“Ara sıra gelecek, beni görücek! Yerleşmedi bir sürü kalabalığız burada, işleri var… Halledip gelecek…”



