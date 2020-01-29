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Gülben Ergen’den Nihat Odabaşı paylaşımı
Gülben Ergen’den Nihat Odabaşı paylaşımı
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen yakın arkadaşı fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın Amerika'ya yerleştiği yönündeki haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 29 Ocak 2020 - 08:23

Şimdilerde yeni bir albüm hazırlığında olan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yeni projesiyle ilgili paylaşımlarda bulunurken bir yandan da yakın arkadaşı Nihat Odabaşı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini gösterdi.

Odabaşı’nın Amerika’ya yerleştiği şeklindeki bir haberin kupürünü takipçileriyle paylaşan Ergen, Instagram hesabının hikaye bölümünden şu notu paylaştı:

“Ara sıra gelecek, beni görücek! Yerleşmedi bir sürü kalabalığız burada, işleri var… Halledip gelecek…”


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