Gülben Ergen’den plakalı mesaj

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen yakın arkadaşı Şeyda Coşkun ile Bebek'te görüntülendi. Ergen, muhabirlere fiziğiyle ilgili espri yaptı.

Gülben Ergen önceki gün Bebek’te görüntülendi. Spor hocası ve yakın arkadaşı Şeyda Coşkun ile birlikte bir mekânda bir saat sohbet eden ikili, kendilerini çeken muhabirleri görünce kahkaha atmaya başladı.

“ARABANIN ÖNÜNDE ÇEKİN”

Ergen gazetecilere Çoşkun ile poz verirken “arabanın önünde çekin” dedi. Ergen “bakın plaka tam bana göre ‘Fit’ yazıyor” diyerek gülümsedi ve poz verdi. Gülben Ergen yoğun programından dolayı sıkılaştırılmış bir program üzerinde sohbet ettiklerini söyledi.