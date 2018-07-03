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Gülben Ergen’den radikal karar!
Gülben Ergen’den radikal karar!
Şarkıcı Gülben Ergen, ülkede yaşanan acı gelişmelerin ardından sosyal medya paylaşımlarına bir süre ara vereceğini açıkladı.
Magazin 3 Temmuz 2018 - 10:17

Hayvan tecavüzleri ve ölümleri haberleri birbiri ardına gelirken Türkiye son zamanlarda çocuk ölümleri haberleriyle sarsılıyor. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaşanan bu dramla ilgili paylaşımlarda bulunurken, Gülben Ergen çok daha radikal bir karara imza attı.

“KARANLIK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”

Ülkenin böylesine karanlık günler yaşadığı bir süreçte hesabından paylaşım yapamayacağını söyleyen Gülben Ergen, instagram paylaşımlarına mola vereceğini şu satırlarla duyurdu.

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Son güncelleme: 11:20 - 03.07.2018
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