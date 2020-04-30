Gülben Ergen’den yetkililere ’65 yaş’ çağrısı

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkması yasaklanmış ve kendi sağlıkları açısından evlerinde kalmaları istenmişti. Geçen süre zarfında uzun bir süredir evlerinde olan yaşlıların evlerinde sıkılmaya başladığı hatta kısa bir yürüyüş yapma şansları dahi olmadığı için bazı hastalıklarının da nüksettiği konuşulmaya başlandı.

Her ne kadar bu yasakta değişiklikler yapılması konuşuluyor olsa da şimdilik netleşmiş bir durum yok. Bu konuda yetkililere çağrıda bulunan son isim şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen oldu. Annesiyle birlikte çekilmiş bir karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, bu fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Annem ile geçen günümün gecemin keyfi tarifsiz Nasıl uyumlu, nasıl kaygısız ve nasıl özenli ve dikkatli. Yaşlılara 1 saat yürüyüş izni verseler diyor sadece. Bacakları açılırmış, bi markete gidermiş, mahallesindeki esnafı bi görür, hatır sorarmış. Maskesini de takarmış. Vallahi insan görmeyi pek özlemiş. Sanırsaymış bu böyle bayrama kadar devam edecekmiş. Neyseki dizileri ve kitapları varmış ama böyle de olmazmış. 65 yaş üstünün de ruh sağlığı varmış. Beden sağlığı kadar önemliymiş. Neyse, isyan etmiyormuş, buna da şükürmüş. Akışa teslim olmanın tüm güzelliklerini öğrendiğim benim gülüm annem. Nasıl da cesur ve güçlü yetiştirdin beni sen pembe yanaklım, ak saçlım. Sağlık Bakanlığı ne derse dinliyoruz ana kız evdeyiz”