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Gülben Ergen’den Yılmaz Özdil paylaşımı!
Gülben Ergen’den Yılmaz Özdil paylaşımı!
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen sosyal medya hesabından 'başucum' notuyla bir fotoğraf paylaştı.
Magazin 19 Aralık 2018 - 12:56

Geride bıraktığımız aylarda İnfilak adını verdiği single ile sevenlerinin karşısına çıkan Gülben Ergen takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden iletişimini koparmıyor. Yer aldığı projeler dışında çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair çok sayıda paylaşıma imza atan Ergen bu defa uyku öncesi çektiği bir kareyi takipçilerine ulaştırdı. Ergen’in ‘Başucum’ notunu düştüğü fotoğrafta oda kokusu, mumu ve yatmadan önce okuduğu Yılmaz Özdil imzalı Mustafa Kemal kitabı görülüyor. Gülben Ergen, Atatürk temalı paylaşımlarıyla da ünlü isimler arasında öne çıkıyor…

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