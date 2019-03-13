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Gülben Ergen’e sevgilisi Emre Irmak sorulunca…
Gülben Ergen’e sevgilisi Emre Irmak sorulunca…
Müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadığı yöününde gazetelerde haberlere konu olan Gülben Ergen, önceki gün özel bir hastane bünyesinde kurulan Kadın Kanserleri Merkezi'nin açılışına katıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 13 Mart 2019 - 07:57

Açılışta konuşan şarkıcı Gülben Ergen Sağlık Merkezi'nin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları söyledi: “Çocuğu mutlu ederseniz, anneyi mutlu edersiniz. Çünkü o çocuk hayata annesini görerek başlıyor. ‘Geç kalma, farkında ol' mottosuyla Kadın Sağlığı Merkezi açıldı. Türkiye ve dünyanın her yerinden kadınlarımız 5 dakikalarını ayırarak sağlık taramasından geçecek ve yarınlara umutla bakabilecek. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ‘Yaşasın kadınlar' diyorum”

EMRE IRMAK SORUSUNU DUYUNCA…

Gülben Ergen, yaptığı konuşmada ‘Ne şan , ne şöhret, ne zenginlik, ne de para hepsi boş şeyler, önemli olan ruh ve beden sağlığı’ dedi. Yeni sevgilisi Emre Irmak ile ilgili soruları da duymazdan gelen Gülben Ergen, gazetecilerin sorduğu ‘Aranızda aşk var mı’ şeklindeki soruları yanıtlamazken aşk olmadığı yönünde de bir açıklama yapmadı.


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