Gülben Ergen’e sevgilisi Emre Irmak sorulunca…

Açılışta konuşan şarkıcı Gülben Ergen Sağlık Merkezi'nin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları söyledi: “Çocuğu mutlu ederseniz, anneyi mutlu edersiniz. Çünkü o çocuk hayata annesini görerek başlıyor. ‘Geç kalma, farkında ol' mottosuyla Kadın Sağlığı Merkezi açıldı. Türkiye ve dünyanın her yerinden kadınlarımız 5 dakikalarını ayırarak sağlık taramasından geçecek ve yarınlara umutla bakabilecek. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ‘Yaşasın kadınlar' diyorum”

EMRE IRMAK SORUSUNU DUYUNCA…

Gülben Ergen, yaptığı konuşmada ‘Ne şan , ne şöhret, ne zenginlik, ne de para hepsi boş şeyler, önemli olan ruh ve beden sağlığı’ dedi. Yeni sevgilisi Emre Irmak ile ilgili soruları da duymazdan gelen Gülben Ergen, gazetecilerin sorduğu ‘Aranızda aşk var mı’ şeklindeki soruları yanıtlamazken aşk olmadığı yönünde de bir açıklama yapmadı.



