Gülben Ergen’in corona virüsü sürecini aşma yöntemi…

Corona virüsü günlerini pek çok ünlü gibi ev karantinasında geçiren Gülben Ergen, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu sürecin kendisi için nasıl geçtiğini gözler önüne seriyor.

Karantina günlerinde annesine yaptığı ziyaretler ve 65 yaş üzeri insanların yaşadığı sıkıntıları dile getirerek yaptığı çıkışlarla beğeni toplayan Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden bu süreçle ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Herkes için pek çok açıdan zorluklar barındıran bir süreç yaşadığımızı söyleyen Gülben Ergen corona virüsünü dünyanın bir sınavı olarak değerlendirdi ve konuyla ilgili olarak şu tespitte bulundu:

“Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki… Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden… Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme gözüme yerleşen ışığın farkındayım”