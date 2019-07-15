Gülben Ergen’in ‘Uygarlık’ tanımı

İçinde bulunduğumuz yaz ayını çocuklarına ayıran Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bol bol paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Gazetelerde, hakkında yapılan selülit haberlerine bile kayıtsız kalmayan ve yine instagram hesabı üzerinden bu görüntülere yanıt veren Ergen, bundan iki gün önce yaptığı bir paylaşımda ise ‘Uygarlık’ tanımında bulundu. Son derece mutlu göründüğü bir kareyi hesabından paylaşan Ergen bu kareye; “Sanatın ve sanatçının gülümsediği yerdir uygarlık diye koklaya koklaya aradığımız…” notunu düştü.