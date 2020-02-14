Gülben Ergen’in yeni fotoğraf çekimleri sosyal medyaya damgasını vurdu

Gülben Ergen, sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı “Bu Benim Hayatım” adlı şarkının başında okuduğu mektup ile günlerdir sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu oldu. Youtube trend videolarda ilk 3’e giren ‘Bu Benim Hikayem’ sosyal medyada da en çok paylaşılan şarkı oldu.



Tabii sosyal medyada sadece şarkı değil, Ergen’in fotoğrafları da gündem oldu. Basın ile paylaşılan ve Lara Sayılgan tarafından çekilen fotoğraflarda son derece seksi bir görünüme sahip olan ünlü şarkıcı, pek çok kişinin hayranlığını kazanırken, kimi de Photoshop’un fazla abartıldığını söyledi. ‘Photoshop’la Ergen 30’lu yaşlarına dönmüş’, ‘Unutmayın ki bana Photoshop’la hiçbir şey olmaz’, ‘Photoshop’la incecik olmuş’, ‘Ne kadar Photoshop yapılsa da yüzdeki olgunluk yine de gitmiyor’ gibi yorumların dışında, fotoğrafları beğenip ‘Dünyaca ünlü modellere oyunculara hatta şarkıcılara da Photoshop yapılıyor. Neden abartıyorsunuz’, ‘Photoshop olsa da olmasa da çok güzel’, ‘Ne yapsa yakışıyor’ diye yorum yapanlar da oldu.



“Dinleyen ve paylaşan herkese binlerce kere teşekkür ederim” diyen Gülben Ergen, Sezen Aksu’ya da teşekkür etti: “Sezen Aksu şarkılarının hikayelerinden ne kadar bahsedebiliriz bilmiyorum. Dinleyince birinci hedefi insanın kalbine, yüreğine dokunması hatta delip geçmesi. Tüm Sezen Aksu şarkılarında olduğu gibi “Bu Benim Hayatım” iki yıl önce ilk dinlediğim anda beni çok etkileyen bir şarkı oldu. Şarkıyı okurken iyi bir yorum çıkarabilmek için bayağı kendimi zorladığımı ve çok çalıştığımı söyleyebilirim. Sezen Aksu’nun stüdyosunda defalarca tekrar ederek okuduğum bir şarkı. Aşkı da ayrılığı da en güzel anlatan Sezen Aksu bence.”